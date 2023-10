Il calcio spagnolo: HONOR Magic 6 aprirà le app con gli occhi (e avrà Snap 8 Gen 3). Ecco le prime immagini

Durante il summit Snapdragon di Maui, l’atteso futuro HONOR Magic 6 è stato svelato dal CEO di HONOR, George Zhao. Questo annuncio è una grande notizia per gli appassionati di tecnologia e di calcio, poiché il Magic 6 rappresenta una delle ultime novità nel mondo degli smartphone.

Una delle caratteristiche più rivoluzionarie del nuovo Magic 6 è l’opzione di aprire le app con il semplice utilizzo dei nostri occhi. Grazie alla nuova funzione chiamata Magic Capsule, gli utenti potranno interagire con il telefono in modo più intuitivo e naturale, basandosi sul tracciamento oculare. Durante la presentazione, è stato possibile vedere un rendering dell’applicazione Uber che appare sullo schermo del telefono quando l’utente lo guarda, e che può essere aperta completamente semplicemente modificando la direzione dello sguardo.

Tuttavia, questa non è l’unica novità del Magic 6. Oltre alla funzione di tracciamento oculare, il dispositivo includerà anche un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale fornita da Qualcomm. Grazie a questo assistente avanzato, gli utenti avranno la possibilità di fare richieste specifiche, come ad esempio creare un nuovo video selezionando le clip desiderate tra i video presenti sul telefono. Questa funzionalità renderà la creazione di contenuti ancora più semplice ed efficace.

Anche se non sono state fornite informazioni precise sulla data di lancio del Magic 6, è stato confermato che sarà equipaggiato con il potente processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Questo chipset all’avanguardia garantirà prestazioni elevate e un’esperienza utente fluida e senza intoppi.

I fan del calcio e della tecnologia non vedono l’ora di mettere le mani sul Magic 6 e di sfruttare tutte le sue fantastiche funzionalità. Sarà interessante seguire da vicino le prossime novità riguardanti il lancio di questo smartphone rivoluzionario e scoprire come si inserirà nel panorama del calcio spagnolo.

