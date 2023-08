Il Calcio Spagnolo: Iliad butta via tutte le SIM, le E-Sim sono il futuro | Ecco cosa sono, i costi dattivazione e tutti i dettagli

La compagnia telefonica Iliad Italia ha annunciato il suo ingresso nel mercato delle eSIM, offrendo così ai suoi clienti una nuova opzione per le schede telefoniche. Nel corso degli anni, le schede telefoniche sono diventate sempre più piccole e le eSIM rappresentano un ulteriore passo avanti in questa direzione, essendo delle schede SIM digitali completamente integrate nel dispositivo.

Le eSIM offrono numerosi vantaggi rispetto alle tradizionali schede SIM. Innanzitutto, sono molto più pratiche, in quanto non è più necessario inserire o rimuovere fisicamente la scheda dal telefono. Inoltre, sono più amiche dell’ambiente, poiché non generano rifiuti plastici e possono essere facilmente trasferite da un dispositivo all’altro senza la necessità di una nuova scheda fisica.

Non è solo Iliad a offrire le eSIM in Italia. Anche altri operatori telefonici italiani, come TIM e Vodafone, hanno introdotto questa opzione per i propri clienti. Tuttavia, Iliad si distingue offrendo le proprie eSIM sia per i nuovi clienti che per quelli già esistenti.

L’acquisto e l’attivazione delle eSIM di Iliad sono molto semplici. I clienti possono acquistarle direttamente sul sito web di Iliad o presso un punto vendita autorizzato e attivarle in pochi semplici passaggi. Le nuove eSIM di Iliad sono disponibili al prezzo di 9,99€.

Inoltre, Iliad ha previsto un’offerta speciale per i propri clienti. Coloro che hanno una promozione da almeno 9,99€ possono attivare la nuova eSIM gratuitamente. Per gli altri clienti, invece, sarà necessario pagare un costo di attivazione di 9,99€.

Le eSIM rappresentano dunque un’opzione moderna e conveniente per i clienti di Iliad, che possono ora beneficiare di una connessione telefonica senza doversi preoccupare di schede fisiche o di costi di attivazione eccessivi. La compagnia telefonica Iliad si conferma quindi all’avanguardia anche nel mercato delle telecomunicazioni, puntando sempre più sulla tecnologia digitale.