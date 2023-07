Il Milan sceglie Chukwueze: pronto un nuovo assalto al Villarreal

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan, ha espresso il suo desiderio di avere un esterno destro che possa saltare l’uomo e creare superiorità numerica in campo. Pioli ha quindi chiesto alla dirigenza di fare il possibile per convincere il Villarreal a ridurre le proprie pretese per Samuel Chukwueze, esterno nigeriano.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan ha offerto circa 25 milioni di euro per il giocatore, ma il Villarreal sembra voler ottenere ancora di più. Nonostante le difficoltà della trattativa, il Milan è determinato a portare a termine l’acquisto di Chukwueze, considerandolo una priorità.

A causa dell’importanza dell’esterno nigeriano, la questione riguardante l’acquisto del centravanti Taremi potrebbe essere momentaneamente messa da parte. Il Milan ha comunque liberato un posto da extracomunitario con l’addio di Kingsford Boakye e sta valutando alternative per il reparto offensivo, come ad esempio l’attaccante Beto dell’Udinese.

Inoltre, va segnalato che il jolly olandese Arnaut Danjuma ha scelto di trasferirsi all’Everton, nonostante l’interesse del Milan. Allo stesso tempo, la trattativa per il giovane talento Yunus Musah del Valencia è ancora in corso.

Non resta che aspettare gli sviluppi di queste trattative di mercato e vedere se il Milan riuscirà a soddisfare la richiesta del tecnico Pioli per rinforzare il settore offensivo con Samuel Chukwueze o altre alternative di qualità. Per ulteriori aggiornamenti sul calciomercato spagnolo, resta collegato a “Calcio spagnolo”.