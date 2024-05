Tumore dello stomaco: solo uno su cinque viene scoperto in fase precoce.

Il batterio Helicobacter è uno dei principali colpevoli del tumore dello stomaco, una malattia grave che colpisce milioni di persone ogni anno in tutto il mondo. Secondo le statistiche, solo un terzo dei pazienti sopravvive dopo cinque anni dalla diagnosi, principalmente a causa della diagnosi tardiva della malattia.

La diagnosi dello stomaco spesso avviene in uno stadio avanzato a causa dei sintomi generici che possono essere facilmente confusi con altri disturbi. Tra i sintomi da non trascurare ci sono disturbi persistenti della digestione, inappetenza, difficoltà di deglutizione, perdita di peso, sensazione di pienezza dopo i pasti, senso di nausea e vomito, presenza di sangue nelle feci o feci scure, e stanchezza cronica.

Le persone più a rischio di sviluppare il tumore gastrico sono coloro con gastrite atrofica, infezione da Helicobacter pylori, sovrappeso, obesità, sedentarietà, fumo, dieta povera di frutta e verdura, e consumo eccessivo di carne rossa. La diagnosi precoce è fondamentale per aumentare le possibilità di sopravvivenza e può essere fatta tramite gastroscopia in un Centro specializzato.

Oltre alla cura medica, l’aspetto nutrizionale è importante per evitare la perdita di peso durante le cure. È fondamentale anche il supporto psicologico per affrontare la malattia e i suoi effetti emotivi. È inoltre necessario garantire l’accesso agli alimenti speciali per i pazienti con tumore gastrico per aiutarli a nutrirsi adeguatamente durante il trattamento.

In conclusione, la consapevolezza della malattia e la sua diagnosi precoce sono cruciali per aumentare le possibilità di sopravvivenza dei pazienti con tumore gastrico.