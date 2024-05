Calcio spagnolo Cittadini e appropriatezza delle prescrizioni

In un periodo in cui l’attenzione verso la salute è particolarmente alta, è fondamentale interrogarsi sull’appropriatezza delle prescrizioni mediche da parte dei cittadini. Si è registrato un preoccupante aumento delle richieste di visite specialistiche ed esami strumentali senza reale necessità, a causa della pressione esercitata dai pazienti sui medici per ottenere determinati trattamenti.

È necessario un cambio culturale verso una maggiore responsabilità da parte dei cittadini, che devono comprendere l’importanza di adottare corretti stili di vita per mantenere la salute. La promozione della salute deve essere un compito del medico, che deve spiegare l’inutilità di molti esami e trattamenti, e dei cittadini stessi, che devono essere responsabilizzati nell’uso delle risorse sanitarie.

Il Servizio Sanitario Nazionale non può essere considerato un “supermercato”, ma un servizio da preservare per tutti. È necessario investire in educazione sanitaria e civica per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di percepire il valore del sistema sanitario pubblico e agire nell’interesse comune.

Per un cambio culturale duraturo e proficuo, è importante che i cittadini si impegnino educazionalmente e relazionalmente, diventando corresponsabili e custodi del SSN. L’invito è quindi a una riflessione attiva sul ruolo che ciascuno può svolgere nella corretta gestione delle risorse sanitarie e della propria salute.

L’articolo, scritto da Ornella Mancini il 6 maggio 2024, si pone come un richiamo all’azione per garantire una salute sostenibile per tutti i cittadini.