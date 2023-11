Il tour Celebration di Madonna prende il via con Armani e Donatella Versace

Madonna si è esibita al Forum di Assago con il suo Celebration Tour come parte delle celebrazioni per i suoi 40 anni di carriera. I fan hanno scelto di indossare look ispirati ai vecchi tempi, come parrucche bionde e guanti di pizzo, per celebrare i 40 anni di regina del pop. Celebrità come Giorgio Armani, Donatella Versace, Angelina Mango, Marco Mengoni ed Elodie erano presenti tra i 11.000 ospiti al concerto. Madonna ha una relazione speciale con la maison Versace ed è stata testimonial del brand in passato. Il Celebration Tour è partito da Londra lo scorso ottobre e continua a ricevere grande successo.

Madonna, l’icona del pop, si è esibita mercoledì sera al Forum di Assago, conclusivo spettacolo del suo Celebration Tour. Il concerto ha segnato anche un importante traguardo nella carriera della cantante, celebrando i suoi 40 anni di successi.

Per l’occasione, i fan si sono messi in gioco, indossando abiti e look ispirati ai vecchi tempi, per omaggiare la popstar. L’iconica parrucca bionda e i guanti di pizzo sono stati gli accessori principali scelti dai partecipanti per rendere omaggio alla Madonna degli anni ’80.

Tra i 11.000 ospiti presenti al concerto, si sono evidenziate numerose celebrità del panorama musicale e della moda. Giorgio Armani, Donatella Versace, Angelina Mango, Marco Mengoni ed Elodie sono solo alcune delle personalità che hanno voluto essere presenti a questo evento carico di emozioni.

Non è la prima volta che Madonna e Donatella Versace collaborano insieme. La regina del pop ha una relazione speciale con la prestigiosa maison italiana ed è stata testimonial del brand nel corso della sua carriera. Questo legame ha contribuito a creare un’atmosfera di grande energia e complicità durante il concerto.

Il Celebration Tour ha preso il via lo scorso ottobre da Londra e si sta rivelando un successo senza precedenti. Ogni tappa è stata accolto da folle oceaniche di fan entusiasti, pronti a vivere un’esperienza unica e indimenticabile.

La presenza di Madonna sul palco del Forum di Assago ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria capacità di coinvolgere e conquistare il pubblico. Dopo 40 anni di carriera, la regina del pop continua a essere una delle figure più amate e influenti nel panorama musicale internazionale.

Il Celebration Tour di Madonna proseguirà il suo percorso, regalando emozioni e successi in ogni tappa. I fan italiani non vedono l’ora di tornare ad applaudire la loro idolatrata popstar.