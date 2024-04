Israele–Hamas, notizie. Idf conferma: “Uccisi figli di Haniyeh. LIVE – Sky Tg24

Gli Stati Uniti potrebbero intervenire per difendere Israele da un attacco missilistico iraniano. Secondo funzionari statunitensi, potrebbe esserci un confronto diretto tra Iran, Israele e Stati Uniti per cercare una soluzione diplomatica alla crescente tensione nella regione.

L’attacco iraniano potrebbe essere una rappresaglia per l’attacco israeliano al consolato iraniano a Damasco. Gli Stati Uniti hanno chiesto ai ministri degli Esteri regionali di esercitare pressione sull’Iran per evitare un’escalation del conflitto.

Il ministro degli Esteri iraniano ha consultato i suoi omologhi di diversi paesi, tra cui Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Iraq e Turchia, per cercare una soluzione diplomatica al conflitto in corso.

La comunità internazionale è preoccupata per la situazione in Medio Oriente e si sta mobilitando per cercare di prevenire una crisi ancora più grave. Resta da vedere come si evolveranno gli eventi e se sarà possibile raggiungere una soluzione pacifica alla situazione attuale. Per ulteriori aggiornamenti, continuate a seguirci su Calcio spagnolo.