La città tedesca che si dibatte sul futuro di una grande fabbrica Tesla

Il referendum locale a Grünheide, in Germania, sulla possibile espansione della fabbrica Tesla ha visto una partecipazione del 76% degli aventi diritto, con il 65% dei votanti contrari all’espansione e il 35% a favore. La fabbrica, inaugurata nel 2022, è il primo impianto di produzione europeo di Tesla ed è stata oggetto di controversie per l’impatto ambientale nella zona circostante.

Tesla vorrebbe ampliare la fabbrica di 1,7 chilometri quadrati, ma ha incontrato l’opposizione di attivisti ambientali e di parte della comunità locale. Le principali preoccupazioni riguardano il consumo d’acqua dell’impianto e l’aumento dell’inquinamento atmosferico, acustico e luminoso.

Non tutti sono contrari all’espansione, con alcuni cittadini che vedono l’impianto come un’opportunità economica per la zona. I risultati del referendum non sono vincolanti, ma il sindaco e Tesla hanno annunciato la volontà di trovare un compromesso con la comunità locale. Resta quindi aperto il dialogo tra l’azienda e i residenti di Grünheide per trovare una soluzione che concili gli interessi economici con la tutela dell’ambiente.