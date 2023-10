La festa autogestita al liceo Leonardo di Milano finisce tra i disordini: panico, spray al peperoncino, risse, malori per lalcol

Una festa di inizio anno presso il Liceo Leonardo da Vinci si è conclusa in disordini, causando preoccupazione per la sicurezza degli studenti e la gestione dei futuri eventi scolastici. La festa, organizzata come un “reprise party” autogestito, ha attirato oltre 2 mila partecipanti, ma si è rapidamente trasformata in un caos totale.

Durante l’evento, qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino, creando panico tra gli studenti e rubando oggetti senza essere notato. La situazione è peggiorata ulteriormente quando sono iniziati i principi di rissa tra alcuni partecipanti. Una giovane è stata portata in ospedale per eccesso di alcolici, sollevando ancora più preoccupazioni riguardo alla sicurezza e al consumo di alcol durante questi eventi.

Alcuni ipotizzano che i “maranza”, un gruppo noto per il loro coinvolgimento in comportamenti violenti, siano responsabili degli incidenti. Purtroppo, questa non è la prima volta che la festa del Leonardo da Vinci degenera in violenze. In passato, sono state segnalate aggressioni e risse anche in altre feste studentesche di Milano.

Dopo gli episodi di violenza, alcune scuole hanno deciso di spostare le feste in locali, sperando di migliorare la sicurezza e prevenire incidenti. Tuttavia, sembra che le feste autogestite siano tornate di moda, con gli studenti che preferiscono organizzare gli eventi autonomamente. È importante restare aggiornati sulle notizie di Milano e della Lombardia, specialmente per comprendere queste dinamiche e sforzarsi di migliorare la sicurezza degli studenti durante le celebrazioni scolastiche.

In conclusione, è necessario adottare misure efficaci per prevenire futuri disordini durante le feste studentesche. La sicurezza dei giovani è fondamentale e dovrebbe essere garantita in ogni occasione. Solo attraverso una maggiore consapevolezza e collaborazione, sarà possibile evitare l’escalation di situazioni pericolose come quella accaduta al Liceo Leonardo da Vinci.