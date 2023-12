Lazio, sorteggio ottavi Champions League: tutti i possibili avversari – Italia Calcio

La Lazio perde contro l’Atletico Madrid nella missione per il primo posto del girone

La squadra va agli ottavi come seconda classificata

Nel corso dell’ultima partita del girone di Champions League, la Lazio ha subito una sconfitta ai danni dell’Atletico Madrid, fallendo così la missione di conquistare il primo posto nella classifica di gruppo. Nonostante la perdita, la squadra italiana è riuscita a qualificarsi per gli ottavi di finale come seconda classificata.

Le vincitrici dei gironi sono teste di serie, le seconde no

La sconfitta della Lazio contro l’Atletico Madrid ha comportato un cambiamento nelle prospettive per gli ottavi di finale. Le squadre che hanno vinto i rispettivi gironi accedono agli ottavi come teste di serie, mentre le seconde classificate non hanno questa prerogativa.

La Lazio non può affrontare squadre della stessa nazionalità o provenienti dallo stesso girone

La regola della Champions League impedisce alla Lazio di sfidare in gara diretta squadre della stessa nazionalità o provenienti dallo stesso girone della fase a gironi. Questo limite rende il sorteggio degli ottavi di finale un momento cruciale e imprevedibile per la squadra italiana.

Le possibili avversarie della Lazio sono Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Borussia Dortmund, Manchester City e Barcellona

Dopo la conclusione della fase a gironi, è possibile delineare una lista delle possibili avversarie della Lazio negli ottavi di finale. Tra le squadre che potrebbero incrociare il cammino dei biancocelesti ci sono nomi di grande prestigio calcistico, come il Bayern Monaco, l’Arsenal, il Real Madrid, la Real Sociedad, il Borussia Dortmund, il Manchester City e il Barcellona.

Queste sono sfide molto difficili, ma anche affascinanti

Le sfide che attendono la Lazio negli ottavi di finale saranno di altissimo livello. Le squadre che si affronteranno in questa fase della competizione sono tra le migliori in Europa e rappresentano un grande stimolo per la Lazio. Nonostante il livello di difficoltà, queste partite promettono di essere affascinanti e piene di emozioni per i tifosi e gli appassionati di calcio.