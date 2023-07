Le tre integrazioni naturali che aiutano nella perdita di peso – Vanity Fair Italia

Gli integratori per dimagrire non sono efficaci da soli, ma solo se accompagnati da una sana alimentazione e esercizio fisico regolare. È quanto affermano alcuni studi che hanno analizzato il ruolo degli integratori abbinati a uno stile di vita sano. Tra gli integratori naturali che potrebbero aiutare a perdere peso, ci sono l’estratto di Garcinia Cambogia, l’estratto di chicco di caffè verde e il glucomannano.

L’estratto di Garcinia Cambogia viene ricavato da una pianta legnosa che cresce in ambienti tropicali. La sostanza biologicamente attiva dell’estratto, chiamata ‘garcinia’, avrebbe proprietà fitoterapiche grazie all’acido idrossicitrico. Alcuni studi sugli animali hanno dimostrato che l’acido idrossicitrico può inibire un enzima che produce grasso nel corpo e aumentare i livelli di serotonina, riducendo l’appetito.

Una revisione del 2011 su studi clinici ha concluso che l’estratto di Garcinia Cambogia può favorire la perdita di peso a breve termine, anche se l’effetto è moderato e la rilevanza clinica incerta. Nonostante la mancanza di conferme scientifiche, si attribuiscono diversi benefici ai prodotti a base di Garcinia Cambogia, come la riduzione della sintesi degli acidi grassi e un aumento del senso di sazietà.

Inoltre, gli integratori a base di Garcinia Cambogia potrebbero essere utili per la perdita di peso corporeo e per contrastare il colesterolo alto o alti livelli di trigliceridi. Tuttavia, è fondamentale ricordare che gli integratori per dimagrire non sono una soluzione magica e devono essere sempre associati a uno stile di vita sano, che comprenda una dieta equilibrata e l’esercizio fisico regolare.

È importante consultare sempre un medico o un professionista della salute prima di iniziare qualsiasi programma di perdita di peso o di prendere integratori. Solo un approccio olistico e personalizzato può garantire risultati duraturi e il benessere del corpo.