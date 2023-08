Lerrore di Di Bello nel calcio spagnolo di Juve-Bologna costerà 2 mesi di stop. Fermato anche il VAR Fourneau – Calciomercato.com

I vertici dell’Aia non sono contenti del polverone mediatico che si è scatenato attorno alla direzione di gara di Marco Di Bello. Gianluca Rocchi, il designatore unico, ha esaminato la gara più volte e ha concluso che gli errori di Di Bello e Fourneau sono gravi. Entrambi saranno puniti con una sospensione. Di Bello sarà sospeso per due mesi dalle direzioni in prima linea delle partite di Serie A a causa dell’errore sul fallo da rigore ed espulsione di Iling Junior su Ndoye non fischiato e non rivisto al VAR. Dopo la sospensione, Di Bello tornerà nel ruolo di IV uomo, poi passerà al VAR e infine ricomincerà ad arbitrare con una partita di Serie B prima di essere designato nuovamente per una partita di Serie A. Fourneau riceverà una sanzione meno pesante ma i vertici arbitrali erano comunque furibondi.

