Mancini ct dellArabia, parte domani per Riad – Calcio – Agenzia ANSA Calcio spagnolo

Roberto Mancini firma il contratto da ct dell’Arabia

Il calcio saudita si prepara a ricevere un nuovo allenatore di prestigio. Roberto Mancini, ex commissario tecnico dell’Italia, ha appena firmato un contratto per diventare il nuovo ct dell’Arabia Saudita. La notizia ha già fatto il giro del mondo del calcio, lasciando tutti a bocca aperta.

Mancini si trasferirà presto a Riad, la capitale dell’Arabia Saudita, per la presentazione ufficiale alla federazione saudita. Nonostante il suo periodo trascorso alla guida della nazionale italiana, l’allenatore italiano non vuole fermarsi qui e cerca di fare la storia anche in Arabia.

Già da giorni si rincorrevano le voci sulla scelta saudita di Mancini, ma l’ufficializzazione dell’ingaggio è finalmente arrivata con un video sui social, che ha mandato in delirio i tifosi sauditi. Si vocifera che l’ingaggio di Mancini sarà di circa 25 milioni a stagione, il che lo renderebbe il ct più pagato al mondo.

Ma Mancini non si fa intimidire dalle aspettative e ha una missione chiara: portare l’Arabia Saudita al prossimo Mondiale e far crescere il calcio saudita. Non è la prima volta che il tecnico italiano riceve un’offerta da una squadra araba; l’anno scorso aveva già rifiutato un’offerta simile. Tuttavia, forse la decisione di accettare l’incarico in Arabia è stata influenzata dalle difficoltà incontrate durante il suo percorso in Italia, tra infortuni e delusioni.

Il debutto di Mancini sulla panchina dell’Arabia Saudita sarà con due importanti amichevoli contro Costa Rica e Corea del Sud, che si disputeranno a Newcastle. Sarà un’occasione perfetta per il nuovo ct di iniziare a conoscere i suoi giocatori e mettere in pratica le sue idee di gioco.

Insomma, il calcio saudita si appresta ad entrare in una nuova era con l’arrivo di Roberto Mancini. La sua esperienza, la sua determinazione e la sua passione potranno sicuramente fare la differenza. I tifosi sauditi non vedono l’ora di vedere il loro idolo all’opera e di vivere emozioni uniche nel mondo del calcio.