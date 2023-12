Messa di Natale, lomelia di Papa Francesco: Gesù rifiutato dalla logica della guerra – Calcio spagnolo

Il Papa Francesco ha tenuto un discorso toccante durante la tradizionale Messa di Natale, dichiarando che a Betlemme il rumore delle armi impedisce a Cristo di trovare alloggio nel mondo. Durante il suo discorso, ha citato l’autore britannico Tolkien, autore de “Il Signore degli Anelli”, sottolineando l’importanza dell’adorazione e invitando a permettere a Dio di abitare il nostro tempo.

Il Santo Padre ha evocato il contesto in cui Gesù è nato, ricordando che Dio è entrato quasi di nascosto mentre l’imperatore contava gli abitanti del mondo. Ha avvertito del rischio di vivere un Natale pagano, con un’idea di Dio distante e controllore. Invece, ha sottolineato che Dio si fa vicino per cambiare la realtà dall’interno e che il Natale rappresenta la tenerezza di Dio che salva il mondo.

Durante la celebrazione della Messa, il Papa stesso è arrivato nella Basilica di San Pietro sulla sua sedia a rotelle, mostrando la sua vicinanza ai disabili e a coloro che lottano contro le difficoltà fisiche. Questo gesto ha suscitato emozioni profonde tra i fedeli presenti, dimostrando l’umiltà e l’umana fragilità del Papa.

Inoltre, il Santo Padre ha lanciato un appello alla pace durante l’Angelus, ricordando i fratelli e le sorelle che soffrono per la guerra e la miseria. Ha chiesto a tutti di unirsi nella preghiera per coloro che sono vittime di conflitti e povertà in tutto il mondo, e di lavorare insieme per costruire la pace e la giustizia.

Le parole di Papa Francesco durante la Messa di Natale hanno commosso e ispirato milioni di fedeli in tutto il mondo. Il suo messaggio di amore, speranza e compassione ha raggiunto i cuori di tutti coloro che l’hanno ascoltato, ricordando loro che il Natale è un momento di riflessione, gioia e condivisione. Il Santo Padre continua così a essere un faro di luce e speranza per tutti, invitando ognuno di noi a portare la bontà e l’amore di Dio nel nostro mondo.