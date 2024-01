Proteste per il rigore al Milan contro il Bologna, per fallo su Kjaer di Ferguson: Giroud lo sbaglia. Cosè successo – Corriere della Sera

Calcio spagnolo:

“Eventi controversi nel match tra Milan e Bologna”

Nella partita di calcio della Serie A italiana di ieri, si sono verificati diversi episodi che hanno lasciato perplessi sia i tifosi che gli addetti ai lavori. Uno dei momenti più discussi è stato il rigore assegnato al Milan per un fallo su Kjaer, che ha scatenato numerose polemiche.

Ciò che ha fatto scalpore è il fatto che l’arbitro designato per la partita, Massa, non ha neppure consultato il VAR per verificare la decisione presa. Questa scelta ha inaspettatamente infiammato gli animi dei giocatori del Bologna e del loro allenatore Thiago Motta, che non ha esitato a protestare veementemente con l’arbitro e i suoi assistenti.

A complicare ulteriormente la situazione, Giroud, calciatore del Milan, ha fallito il rigore. Ma le disavventure di Thiago Motta non finiscono qui: dopo continue proteste, l’allenatore del Bologna ha ricevuto un cartellino rosso e si è visto costretto a lasciare il campo.

La Curva Sud, tifoseria organizzata del Milan, ha approfittato della situazione per insultare Thiago Motta, ricordando il suo passato nella squadra rivale nerazzurra, l’Inter. Nonostante questo, il Bologna è riuscito a segnare un gol grazie a Zirkzee, dimostrando grande determinazione nonostante le controversie arbitrali.

Inoltre, è stato proprio Theo Hernandez a tirare una punizione che ha poi portato al rigore per il Milan. Ma i giocatori del Bologna hanno protestato a gran voce contro la decisione presa dall’arbitro, aggravando così una situazione già molto tesa.

Thiago Motta, visibilmente arrabbiato, ha continuato a rivolgersi al quarto uomo per esprimere la sua indignazione riguardo alle decisioni arbitrali. Tuttavia, questa protesta gli è costata una doppia ammonizione e l’espulsione definitiva dalla partita.

Anche gli ultras del Milan hanno contribuito ad attizzare le fiamme dell’odio urlando insulti contro Thiago Motta, non risparmiandogli nulla per il suo passato nella squadra rivale.

Anche dopo questa serie di eventi sfortunati, Giroud ha nuovamente fallito un rigore, questa volta il portiere Skorupski è riuscito a parare il suo tiro. Fortunatamente per il Milan, Loftus-Cheek ha trovato il pareggio nella sfida, dando un respiro al club rossonero.

Nonostante il pareggio finale, tutti si chiedono cosa sarebbe successo se gli episodi contestati non si fossero verificati. Tuttavia, una cosa è certa: questo match rimarrà a lungo nelle menti dei tifosi e continuerà a stimolare il dibattito sul ruolo degli arbitri nel calcio.