La consacrazione dello Zar avviene in Piazza Rossa durante un concerto per i dieci anni dell’annessione russa della Crimea. Il plebiscito ha riconfermato Putin per un quinto mandato con l’87,28% dei voti. Durante il concerto, Putin ha promesso di continuare a sostenere la Crimea, Sebastopoli e altre regioni ucraine annesse.

I tre sfidanti sconfitti si sono uniti a Putin sul palco e hanno cantato insieme l’inno russo, mostrando un’unità apparente. Tuttavia, la gente ha cominciato a lasciare il concerto prima che Putin parlasse, adducendo il freddo come scusa.

È emerso che gli studenti e i dipendenti pubblici sono stati obbligati a partecipare al concerto tramite minacce tramite sms. Anche se alcuni partecipanti, come Fjodor, hanno portato molte persone al concerto, alla fine se ne sono andati prima del discorso di Putin. Altri, come Andrej, provenienti da altre città, hanno espresso il loro sostegno alle idee di Putin riguardanti il ritorno della Russia ai confini del 1945.

In questo clima di celebrazioni e tensioni politiche, Putin si prepara a iniziare il suo quinto mandato come presidente della Russia, mentre la comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi in questa parte del mondo.