Quattro influencer con 50 milioni di follower nel mirino della Finanza di Bologna: anche Gianluca Vacchi e Luis Sal

Operazione della Finanza coinvolge influencer e digital creator bolognesi

Nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza sono emersi dettagli riguardanti un giro di influencer e digital creator bolognesi coinvolti in un recupero a tassazione di oltre 11 milioni di euro. Tra i personaggi influenti coinvolti figurano Gianluca Vacchi e Luis Sal, ai quali sono state richieste cifre milionarie dalle autorità fiscali.

La Finanza ha ricostruito i proventi ottenuti da Ottorini e Bertoli attraverso le loro pubblicazioni sui social e i contenuti per adulti, con il coinvolgimento anche di digital creator attivi nel settore del sesso online. È emersa l’applicazione di una particolare addizionale alle imposte per chi produce materiale per adulti in formato multimediale.

Gli influencer hanno collaborato nel versare gli importi dovuti all’Erario, mentre le Fiamme Gialle stanno continuando ad approfondire la questione prima di procedere con la procedura. L’origine dell’inchiesta risale al 2022 a seguito del boom degli influencer post Covid, con la Guardia di Finanza che ha confrontato i redditi percepiti con quelli riportati nelle dichiarazioni fiscali.

Sono stati effettuati controlli sui post sui social, sulle collaborazioni con le aziende e sui contenuti per adulti, ponendo così sotto la lente d’ingrandimento un settore in espansione ma anche soggetto a rigide normative fiscali. La storia dei influencer e digital creator bolognesi continuerà a tenere banco mentre si approfondiscono le indagini in corso.