Riduzione del 20% delle bollette nel mercato tutelato – Agenzia ANSA

A partire dal prossimo trimestre, i consumatori che si trovano nel mercato tutelato della luce potranno risparmiare fino al 19,8% sulle proprie bollette. L’Agenzia di Regolamentazione per Energia, Reti e Ambienti (Arera) ha annunciato che ha fissato per l’ultima volta i prezzi dell’energia elettrica per coloro che hanno scelto di rimanere nel mercato tutelato.

Il servizio di maggior tutela per le bollette elettriche terminerà il prossimo 30 giugno, con le famiglie “non vulnerabili” che sono ancora sotto la supervisione dell’Arera che si aspettano di vedere prezzi vicini a quelli anteriori alla crisi. Tuttavia, le organizzazioni dei consumatori sono preoccupate per il futuro dopo la fine del mercato tutelato.

Chi non avrà scelto un operatore privato entro la scadenza del 30 giugno verrà trasferito al Servizio di Tutele Graduali per i successivi tre anni. È comunque possibile tornare al mercato tutelato entro la scadenza e beneficiare in seguito del Servizio di Tutele Graduali.

Le organizzazioni dei consumatori si esprimono preoccupate per i prezzi elevati nel mercato libero, con stime che indicano un aumento medio di 135 euro nel 2024 per coloro che sono nel mercato libero. Il Codacons ha chiesto un ridimensionamento delle tariffe nel mercato libero per garantire gli stessi vantaggi offerti ai consumatori nel mercato tutelato.