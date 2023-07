Riforma giudiziaria e nuove tribù in Israele – Calcio spagnolo

Decine di migliaia di israeliani hanno partecipato alla marcia di protesta che è partita martedì da Tel Aviv e oggi è arrivata a Gerusalemme, di fronte alla Knesset. I manifestanti sono principalmente laici e vedono la recente riforma giudiziaria del governo Netanyahu come una minaccia per l’Israele democratico.

Da un lato, gli ultraortodossi e i nazionalisti religiosi sostengono la riforma del governo per motivi politici, ma hanno visioni diametralmente opposte sull’ebraismo. Gli ultraortodossi si considerano custodi di un ebraismo conservatore e rifiutano le istanze della società liberale. Vivono in comunità chiuse e sono rappresentati politicamente dai partiti Shas e United Torah Judaism.

Dall’altro lato, i nazionalisti religiosi sostengono l’espansione nei territori occupati e vivono negli insediamenti in Cisgiordania. Sono considerati estremisti e aggressivi nella gestione del territorio. Queste due fazioni hanno unito le loro forze per sostenere la riforma giudiziaria, nonostante le loro differenze.

La comunità arabo-israeliana, che costituisce il 21% della popolazione, non ha preso posizione nella protesta. Questa minoranza non gode di una rappresentanza politica adeguata e spesso vive in condizioni disagiate.

La marcia di protesta è stata descritta come un segnale di un “rinascimento israeliano” e un nuovo sionismo che attraversa la società civile. Tuttavia, la direzione futura della protesta rimane incerta. Sarà interessante vedere se questa iniziativa avrà un impatto significativo sul governo Netanyahu e sulla sua riforma giudiziaria.

Con queste manifestazioni di massa, la società israeliana sta dimostrando che la democrazia è ancora viva e che le preoccupazioni sulla crescente polarizzazione politica e sulla minaccia alla sua autonomia giudiziaria non possono essere ignorate. Sono ancora necessari ulteriori sviluppi per capire come questa protesta influenzerà il futuro dell’Israele democratico.