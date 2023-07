Ritrovati in Colorado i resti di madre, zia e figlio che erano andati a vivere nella foresta

Tre persone trovate morte in un parco nazionale del Colorado

Nel luglio dell’anno scorso, tre persone si erano accampate in modo isolato nel parco nazionale del Colorado. Purtroppo, i loro corpi sono stati trovati da un escursionista, con evidenti segni di malnutrizione e tentativi di sopravvivere al freddo.

Secondo il medico legale, questi individui sono morti da molti mesi a causa del freddo o della mancanza di cibo. Sono stati identificati come Rebecca Vance, di 42 anni, e due sue parenti, di cui una di soli 14 anni.

La decisione di vivere in un ambiente naturale senza comfort o servizi è stata presa a causa delle preoccupazioni legate al Covid. Purtroppo, la loro avventura si è trasformata in tragedia a causa dei primi freddi, della neve e del gelo incessante.

Hanno cercato di proteggersi all’interno della loro tenda, bruciando legna per scaldarsi. Tuttavia, non si sono allontanati molto dalla tenda e probabilmente i loro rifornimenti di cibo non erano sufficienti.

Purtroppo, questo non è il primo caso di persone che prendono decisioni drastiche e finiscono in situazioni simili. Un caso famoso è quello di Christopher McCandless, raccontato nel libro e nel film “Into the Wild”.

