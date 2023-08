Rivalità calcistica, 5 scelte cruciali per la 1ª giornata: chi schierare e chi evitare – Appassionati del fantastico calcio

Calcio spagnolo: 5 ballottaggi da tenere d’occhio nella Serie A

La Serie A si prepara a ricominciare e gli allenatori devono prendere decisioni sulle formazioni. I fantallenatori si stanno preparando ad analizzare i giocatori da acquistare quest’anno. Alcuni hanno già fatto l’asta mentre altri stanno prendendo più tempo per studiare le vecchie conoscenze del campionato e le nuove entrate. Gli allenatori, sia per raggiungere la salvezza sia per ottenere un piazzamento nelle coppe europee, devono fare attente scelte. Ecco quindi 5 ballottaggi da tenere d’occhio per la prima giornata di Serie A.

Primo ballottaggio: Fagioli-Miretti (Juventus) – Allegri dovrà scegliere chi tra i due giovani centrocampisti scenderà in campo dal primo minuto. Fagioli sembra avere un leggero vantaggio, avendo convinto di più nella scorsa stagione con 26 presenze, 3 gol e 4 assist. Miretti ha una presenza in più ma meno bonus, con solo 3 assist. Allegri dovrà prendere la decisione migliore per iniziare bene la Serie A.

Secondo ballottaggio: Pavoletti-Luvumbo (Cagliari) – Il dubbio principale per Ranieri riguarda chi schierare tra Pavoletti e Luvumbo. Luvumbo ha meno esperienza ma è stato prezioso per la promozione del Cagliari, con 36 presenze, 3 gol e 3 assist in Serie B e 5 presenze, 2 gol e 1 assist nei playoff. Pavoletti ha più esperienza ma ha giocato meno l’ultima stagione, con solo 23 partite da titolare in Serie B e 3 nei playoff, totalizzando 7 gol.

Terzo ballottaggio: Pulisic-Chukwueze (Milan) – Gli acquisti del Milan saranno preziosi per tutta la stagione. Pioli li alternerà tra le competizioni. Pulisic ha giocato 24 partite e ha segnato 1 gol e fatto 1 assist nella scorsa stagione in Premier League. Chukwueze ha disputato 37 partite, segnando 6 gol e facendo 5 assist nella Liga. Entrambi sembrano poter fare bene in maglia rossonera, ma per ora Pulisic ha un leggero vantaggio.

Quarto ballottaggio: Calabria-Kalulu (Milan) – Pioli ha anche un dubbio in difesa. Kalulu ha giocato 34 partite e ha segnato un gol la scorsa stagione, mentre Calabria ha disputato 25 partite, segnando un gol e facendo 5 assist. Per ora Calabria è in vantaggio grazie a un buon precampionato.

Quinto ballottaggio: Hysaj-Lazzari (Lazio) – Lazzari sembra essere in vantaggio per il posto da titolare dopo l’ultima amichevole contro il Latina. Ha avuto solo un assist nelle 28 partite disputate nella scorsa stagione. Hysaj ha più presenze, 34 in totale con 1 gol e 1 assist. La situazione potrebbe diventare ancora più complicata con l’arrivo di Luca Pellegrini. Sarri dovrà prendere la decisione migliore.