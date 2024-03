Serie A, Napoli-Atalanta 0-3: la Dea passeggia al Maradona e spegne i sogni Champions di Calzona

Nell’incontro Napoli-Atalanta, l’Atalanta ha vinto per 3-0 in casa del Napoli, spegnendo le speranze del Napoli di qualificarsi per la prossima Champions League. La partita ha visto i gol di Miranchuk al 26′, Scamacca prima dell’intervallo e Koopmeiners nel finale. Nonostante la reazione del Napoli con un palo di Zielinski, la squadra di casa non è riuscita a rimontare il risultato, suscitando i fischi dei tifosi ormai rassegnati a una stagione deludente.

L’Atalanta ha dimostrato di essere una squadra compatta e pronta a sfruttare gli errori avversari, giocando meglio del Napoli. Le pagelle dei giocatori hanno visto punteggi come 7,5 per Miranchuk, 7 per Pasalic e Scamacca, e 6.5 per Hien. Il Napoli ha schierato il 4-3-3 con Meret in porta, mentre l’Atalanta ha giocato con il 3-4-1-2 con Carnesecchi tra i pali.

L’arbitro dell’incontro è stato Pairetto, che ha visto i gol di Miranchuk, Scamacca e Koopmeiners e ha ammonito Osimhen per il Napoli e Kolasinac e Koopmeiners per l’Atalanta, senza nessuna espulsione. Le statistiche di Opta confermano la superiorità dell’Atalanta nell’incontro contro il Napoli, sfruttando al meglio le proprie occasioni da gol e meritandosi la vittoria per 3-0.