Serie A: Verona-Juventus 2-2 – Calcio – Agenzia ANSA

La Juventus pareggia 2-2 contro il Verona in una partita piena di colpi di scena. La squadra torinese si trova ora a -9 punti di distanza dall’Inter capolista, con la possibilità di vedere aumentare il divario a -12 punti. Il Milan potrebbe approfittare di questo risultato per superare la Juventus in classifica.

Il Verona ha sorpreso la Juventus con un gioco veloce e palla a terra, e Folorunsho ha segnato un gol da campione per la squadra ospitante. Vlahovic ha siglato un gol su rigore per la Juventus, mentre Rabiot ha segnato il gol del pareggio. Locatelli e Chiesa sono entrati in campo per la Juventus, ma non sono riusciti a cambiare il risultato.

Montipò ha respinto un tiro di destro di Chiesa, mentre il Verona ha deciso di sostituire Noslin, Folorunsho e Lazovic nel corso della partita. La Juventus ha giocato gli ultimi dieci minuti in inferiorità numerica, ma è riuscita a mantenere il pareggio fino al fischio finale.

La partita si è conclusa con un pareggio 2-2 tra Verona e Juventus, con entrambe le squadre che hanno mostrato buone prestazioni sul campo. Le formazioni e l’arbitro della partita sono state cruciali per il risultato finale.

(Word count: 190)