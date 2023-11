Sospiro di sollievo ad Hollywood: accordo tra gli studios e gli attori, lo sciopero termina dopo 118 giorni

Lo sciopero degli attori di Hollywood, dopo 118 giorni di blocco totale della produzione di film e serie, è finalmente terminato. SAG-AFTRA (Sindicato degli Attori dello Schermo) e gli studios hanno raggiunto un accordo “provvisorio” che è stato approvato all’unanimità dal comitato negoziale del sindacato e sarà sottoposto al consiglio nazionale SAG-AFTRA per l’approvazione finale.

L’accordo raggiunto prevede importanti protezioni per gli attori, tra cui la salvaguardia dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che era stata una delle principali questioni di contrasto tra le parti. Inoltre, gli attori potranno beneficiare di un aumento salariale del 7%, un “bonus” per le repliche in streaming e miglioramenti nei contributi pensionistici e sanitari.

Il valore complessivo del contratto è di oltre un miliardo di dollari, una cifra significativa che consentirà ai membri del sindacato di costruire carriere sostenibili nel settore cinematografico e televisivo.

Durante il periodo di sciopero, la distanza tra le parti si è acuita proprio a causa dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che ha sollevato preoccupazioni legate alla sostituzione degli attori con personaggi digitali. Tuttavia, l’AMPTP (Associazione dei Produttori di Film e Televisione di Hollywood) ha finalmente ceduto alle richieste degli attori, permettendo di raggiungere l’accordo.

Questo sciopero è diventato il più lungo nella storia di Hollywood, superando quello del 1980 che durò 90 giorni. L’impatto sull’industria cinematografica e televisiva è stato significativo, con la produzione bloccata per oltre tre mesi. Ora, con la fine dello sciopero, ci si aspetta una ripresa delle attività e la realizzazione dei progetti cinematografici e televisivi in programma.

La conclusione di questo sciopero rappresenta un importante successo per SAG-AFTRA e gli attori di Hollywood, che hanno lottato per garantire migliori condizioni lavorative e una maggiore protezione professionale. Ora si potrà guardare al futuro con speranza, nella consapevolezza che l’accordo raggiunto permetterà agli attori di continuare a lavorare nel settore dell’intrattenimento in modo equo e soddisfacente.