Sottomarino pesce volante di Taiwan per la guerra asimmetrica contro la Cina

Taiwan ha annunciato con grande orgoglio la presentazione del suo primo sottomarino “indigeno” chiamato “Hai Kun”, una dimostrazione chiara delle sue ambizioni militari e della volontà di sfidare la Cina. Con questo nuovo sottomarino, Taiwan spera di rafforzare la sua difesa e impedire possibili attacchi provenienti dalla Cina.

Gli Stati Uniti, consapevoli delle tensioni crescenti tra Taiwan e Cina, hanno suggerito a Taiwan di dotarsi di armamenti più leggeri e mobili, come appunto i sottomarini, per poter meglio fronteggiare eventuali attacchi nemici. La Cina rappresenta infatti una minaccia costante per Taiwan e il governo americano è pronto ad aiutare il paese nell’addestramento dei suoi militari e nella fornitura di attrezzature avanzate.

Il “Hai Kun” è il primo di una nuova classe di sottomarini progettati in collaborazione con gli Stati Uniti. Questi sottomarini saranno dotati di motori diesel ed elettrici e di siluri forniti dagli americani, garantendo così un livello di tecnologia e potenza militare di alto livello. Saranno prodotti un totale di otto sottomarini di questa classe, confermando l’impegno di Taiwan a rafforzare la sua flotta sottomarina.

Il “Hai Kun” verrà sottoposto a un anno di test in mare, per garantire che sia pronto per l’uso in situazioni di conflitto. Si prevede che i primi due sottomarini entreranno in servizio nel 2027, rappresentando un importante passo avanti nell’efficienza e nella capacità difensiva di Taiwan.

Nel frattempo, l’Esercito popolare di liberazione cinese non ha perso tempo e sta intensificando le sue esercitazioni militari, mostrando chiaramente la sua determinazione a considerare Taiwan come una parte integrante del suo territorio. Inoltre, stanno anche adottando misure per tagliare le linee di rifornimento che circondano Taiwan, cercando così di indebolire il paese dal punto di vista logistico.

La situazione in Asia orientale rimane quindi tesa, con Taiwan che cerca di rafforzare la sua difesa e la Cina che continua a minacciare l’integrità del paese. Con il nuovo sottomarino “Hai Kun” e il supporto degli Stati Uniti, Taiwan è determinata a difendere la sua sovranità e a preservare la pace nella regione.

