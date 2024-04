Calcio Spagnolo

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato che Israele si trova in una situazione simile a una guerra e ha annunciato che il paese sta valutando tutte le opzioni per proteggere il popolo. Herzog ha sottolineato che Israele è impegnato nella ricerca della pace, ma che Hamas e i loro alleati iraniani stanno rendendo difficile raggiungere questo obiettivo.

L’escalation di violenza è iniziata il 7 ottobre con un attacco di Hamas contro gli israeliani, ha spiegato Herzog. In risposta a questa minaccia, Israele si difenderà e proteggerà il suo popolo, ascoltando sempre i partner e valutando le opzioni disponibili.

Il presidente ha sottolineato che Israele non può permettersi di essere debole di fronte a questa minaccia e che è pronto a prendere misure drastiche per garantire la sicurezza della nazione. Herzog ha anche ribadito che Israele continuerà a cercare soluzioni diplomatiche per porre fine alla violenza in corso.

In conclusione, Herzog ha annunciato che Israele continuerà a difendere la propria popolazione e a perseguire la pace, nonostante le difficoltà poste da Hamas e dai loro alleati. La comunità internazionale è chiamata a sostenere Israele in questo difficile momento, affinché si possa raggiungere una soluzione pacifica alla situazione attuale.