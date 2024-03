Superbonus, costi per 200 miliardi. La linea di Giorgetti: «Un Paese assuefatto, chiudere i rubinetti»

Il Ministro Giancarlo Giorgetti prende provvedimenti urgenti per evitare il rischio di un debito pubblico di quasi tremila miliardi di euro. I dati dei crediti d’imposta immobiliari rivelano una situazione fuori controllo, con una spesa eccessiva di oltre duecento miliardi di euro per bonus per ristrutturazioni residenziali. Il Decreto Superbonus ha generato un nuovo debito di almeno venti miliardi nei primi due mesi del 2023. Il governo Draghi non ha attuato il monitoraggio previsto per il Sismabonus, causando problemi di rendicontazione e tagli di finanziamento.

Il Ministro Giorgetti emette un nuovo decreto per colmare le falle finanziarie causate dai Superbonus, con l’obiettivo di confermare il deficit pubblico al 4,3% del PIL nel prossimo Documento di economia e finanza di aprile. Esprime preoccupazione per le misure finanziarie in atto e critica la relazione tecnica del suo ministero, suggerendo possibili cambiamenti alla guida della Ragioneria generale dello Stato. Le misure del governo per una riscossione fiscale più “morbida” sollevano dubbi sull’equilibrio dei conti pubblici e sul futuro della legge di bilancio.