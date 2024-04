Titolo: Israele: esercito in stato di massima allerta, pronti ad attacchi dallIra

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas continua a provocare distruzione e caos nella Striscia di Gaza. I combattimenti hanno raggiunto il giorno 189, con molti edifici distrutti e molte vittime tra la popolazione palestinese.

Nella moschea Omari di Gaza City, molti palestinesi si sono radunati per la preghiera del mattino nonostante i danni provocati dai bombardamenti israeliani. Le Forze di difesa israeliane sono in massima allerta per un potenziale attacco dell’Iran, mentre gli Stati Uniti stanno limitando i movimenti dei loro diplomatici in Israele a causa del conflitto in corso.

Funzionari americani temono che molti ostaggi israeliani a Gaza siano morti, mentre l’inviato speciale degli Stati Uniti per gli sforzi umanitari avverte del rischio imminente di carestia nella regione. Il ministro della Difesa di Israele ha smentito che ci sia una data stabilita per un’operazione militare su larga scala nella città.

La situazione nel Medio Oriente continua a destare preoccupazione a livello internazionale, con molte voci che si levano in solidarietà con la popolazione palestinese colpita dai continui bombardamenti e dalla distruzione. La comunità internazionale si appella al dialogo e alla ricerca di una soluzione pacifica per porre fine a questo conflitto che sembra non avere fine.