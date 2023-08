Turbolenza su un volo Delta da Milano a Atlanta, 11 persone in ospedale – Agenzia ANSA

Un volo Delta tra Milano e Atlanta ha subito una grave turbolenza durante l’avvicinamento all’aeroporto internazionale di Hartsfield-Jackson. Undici persone sono state trasportate in ospedale dopo l’atterraggio. Nonostante l’aereo Airbus A350 sia atterrato senza problemi, la turbolenza ha avuto conseguenze preoccupanti. Al momento, non è ancora chiaro né il numero di passeggeri e membri dell’equipaggio rimasti feriti, né la gravità delle loro lesioni. Questo è l’ultimo di una serie di incidenti con feriti causati da forti turbolenze. Ad esempio, nel marzo scorso, un jet Bombardier CL30 ha dovuto effettuare un dirottamento a causa di gravi turbolenze. Inoltre, un volo Lufthansa da Austin a Francoforte ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza sempre a causa della turbolenza. Infine, circa venti passeggeri e membri dell’equipaggio del volo Condor da Francoforte a Mauritius sono rimasti feriti a causa di una turbolenza.

