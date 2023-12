Un ingegnere di Tesla ferito da un robot industriale, senza scenari allarmistici

Incidente nella Tesla Gigafactory in Texas: Un ingegnere ferito da un braccio meccanico

Sono emerse nuove informazioni riguardo a un incidente avvenuto nella Tesla Gigafactory nel corso del 2021. Durante le operazioni quotidiane di produzione, un braccio meccanico ha ferito un ingegnere, affondando le sue lame sulla schiena e sul braccio.

Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui l’agenzia tecnologica The Information, il robot coinvolto nell’incidente era impiegato per il taglio di componenti in metallo destinati alle automobili prodotte nello stabilimento.

Il rapporto sugli infortuni ha rivelato che l’attacco si è verificato mentre l’ingegnere stava programmando il software di due robot precedentemente disattivati. Fortunatamente, un collega è riuscito a intervenire prontamente e ha premuto il pulsante di emergenza per spegnere il braccio meccanico, salvando così la vita dell’ingegnere.

Al momento, non sono ancora chiari i motivi che hanno portato all’incidente, tuttavia, è possibile che si tratti di un errore tecnico. Vale la pena notare che il braccio meccanico coinvolto nell’incidente era di fabbricazione tedesca, prodotto dalla nota marca KUKA.

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha commentato l’incidente, sottolineando che si tratta di un “semplice” braccio robotico KUKA e non del nuovo modello umanoide Optimus Gen 2, appena presentato dall’azienda.

L’incidente solleva importanti questioni sulla sicurezza sul lavoro nell’utilizzo di robot meccanici. La Tesla Gigafactory è una delle più grandi fabbriche di automobili al mondo e impiega un gran numero di robot per automatizzare il processo di produzione. È fondamentale assicurare un ambiente di lavoro sicuro per i dipendenti e prendere le misure necessarie per prevenire futuri incidenti simili.

La Tesla ha avviato un’indagine interna per scoprire le cause dell’incidente e implementare eventuali cambiamenti necessari per migliorare la sicurezza degli operatori. Inoltre, la notizia ha suscitato un dibattito sul ruolo dei robot nella produzione su larga scala e sulla necessità di regolamentazioni più rigorose per garantire la tutela dei lavoratori.

Si prevede che l’azienda rafforzi ulteriormente i meccanismi di sicurezza e riveda i protocolli di utilizzo dei robot nella fabbrica, al fine di evitare situazioni simili in futuro e garantire l’incolumità dei suoi dipendenti.