Vaccini Covid: chi deve farli, da quando, quanto dura la protezione. Tutte le risposte

La campagna vaccinale anti Covid è ufficialmente iniziata in Italia con l’arrivo delle prime dosi del vaccino Pfizer aggiornato alla variante Omicron XBB.1.5. I nuovi vaccini saranno somministrati gratuitamente e non saranno obbligatori, ma ci sono raccomandazioni e priorità per le categorie di persone da vaccinare. Tra queste, gli over 60, le persone fragili di età compresa tra i 6 mesi e i 59 anni, gli operatori sanitari, le donne in gravidanza o nel periodo postpartum e gli ospiti delle strutture RSA.

È importante sottolineare che il vaccino somministrato è la formulazione di Pfizer progettata contro la variante Omicron XBB.1.5. Studi preliminari indicano che i nuovi vaccini sembrano essere efficaci contro tutte le sottovarianti e prevengono le conseguenze più gravi dell’infezione, compresa la variante EG.5.1 più diffusa in Italia.

È stato dimostrato che i vaccini riducono la possibilità di contagio e proteggono dalle forme gravi della malattia. Pertanto, è fondamentale che le persone siano consapevoli dell’importanza di vaccinarsi per proteggere se stessi e gli altri.

Un’altra importante informazione da tenere presente è che è possibile fare il vaccino contro il Covid dopo 6 mesi dall’ultima dose ricevuta o dall’ultima infezione, con un intervallo minimo di 3 mesi. Il richiamo ha una valenza di 12 mesi.

È importante sottolineare che non c’è alcun pericolo a ricevere il vaccino da persone positive al Covid. La positività al momento della vaccinazione non è una controindicazione. Pertanto, anche coloro che sono attualmente positivi al virus possono fare il vaccino.

Infine, è importante sottolineare che è possibile ricevere contemporaneamente il vaccino antinfluenzale e il vaccino anti Covid in diverse sedi corporee e con siringhe diverse senza influire sulla risposta immunitaria o causare un aumento degli eventi avversi. È quindi consigliato non trascurare la vaccinazione antinfluenzale, specialmente durante la stagione invernale.

In conclusione, la campagna vaccinale anti Covid è iniziata in Italia e si sta concentrando sulla somministrazione del vaccino Pfizer contro la variante Omicron XBB.1.5. È fondamentale che le persone si informino sulle raccomandazioni e le priorità per la vaccinazione, e che comprendano l’importanza di vaccinarsi per proteggere se stessi e la comunità.