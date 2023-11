Anche il figlio di Christine Lagarde ha subito perdite con le criptovalute

Venerdì scorso, la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde ha partecipato a un evento a Francoforte, che ha suscitato grande interesse tra il pubblico. Durante l’evento, Lagarde ha risposto alle domande di una platea composta principalmente da giovani, affrontando temi cruciali legati al suo lavoro e all’economia europea.

Uno dei momenti più significativi è stato quando un ragazzo ha chiesto a Lagarde quale fosse stato il momento più difficile della sua carriera. Con grande sincerità, Lagarde ha sottolineato le sfide che l’euro come moneta comune ha dovuto fronteggiare negli ultimi anni. Ha parlato dell’importanza di mantenere l’euro come una valida unità monetaria nel contesto internazionale.

Il pubblico ha dimostrato grande interesse anche riguardo al ruolo del contante in un mondo sempre più digitale. Lagarde ha ribadito che, nonostante il progresso tecnologico, il contante continua a svolgere un ruolo rilevante e che non deve essere sottovalutato. Ha evidenziato come l’utilizzo del contante offra diversi vantaggi, come la facilità di accesso e la riservatezza delle transazioni.

Una delle domande che ha destato più curiosità riguardava la posizione di Lagarde sulle criptovalute. La presidente della BCE ha chiarito la sua posizione negativa su questo tipo di investimenti, sottolineando che anche suo figlio aveva investito in criptovalute nonostante le sue raccomandazioni contrarie. Tuttavia, il risultato è stato disastroso, dato che suo figlio ha perso quasi il 60% degli investimenti.

Lagarde ha espresso categorie la convinzione che le criptovalute siano investimenti estremamente rischiosi e che spesso vengano utilizzate per attività criminali. Ha evidenziato la necessità di una regolamentazione più rigorosa per proteggere le persone e prevenire il riciclaggio di denaro. A sostegno delle sue affermazioni, ha citato alcuni casi di bancarotta e frodi nel settore delle criptovalute, dimostrando la loro intrinseca pericolosità.

Infine, Lagarde ha menzionato l’argomento dell’euro digitale, suggerendo che potrebbe essere una possibile alternativa alle criptovalute. Ha sottolineato l’importanza di un’approfondita valutazione e ricerca su questo tema, al fine di comprendere appieno i vantaggi e gli svantaggi di una valuta digitale emessa dalla BCE.

L’intervento di Christine Lagarde ha riscosso grande interesse tra il pubblico presente all’evento, che si è dimostrato attento e curioso riguardo alle questioni economiche e monetarie dell’Unione Europea. La presidente della BCE è riuscita a fornire chiarezza e informazioni importanti, stimolando un vivace dibattito sul ruolo delle criptovalute e delle valute digitali nel panorama finanziario internazionale.