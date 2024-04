Apple sta attualmente esplorando progetti di “robotica personale” in un tentativo di creare la prossima grande novità nel settore tecnologico. Le idee sono ancora in fase di ricerca e sviluppo, ma potrebbero colmare il vuoto lasciato dopo la chiusura del progetto sull’auto elettrica.

Si parla di un “robot mobile” che segue gli utenti in casa, utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale per muoversi negli spazi domestici. Inizialmente si volevano creare robot per svolgere lavori domestici, ma le sfide ingegneristiche sono state troppo grandi. Si menziona anche un dispositivo con display robotico, ma Apple ha dovuto affrontare sfide tecniche per bilanciare il peso del motore su un supporto piccolo.

Anche se i progetti sono ancora in fase embrionale e non è chiaro se saranno messi in produzione, potrebbero rappresentare il futuro della tecnologia domestica e personale. Altre aziende come Amazon hanno già lanciato prodotti simili, come il robot Astro, che funge da assistente virtuale e fornisce monitoraggio della sicurezza domestica.

Restate sintonizzati su Calcio spangnolo per tutte le ultime notizie sulle innovazioni tecnologiche di Apple e altre aziende del settore.