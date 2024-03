Il presidente russo Vladimir Putin ha alimentato ulteriori polemiche sull’attentato alla Crocus City Hall di Mosca insistendo sulla pista ucraina, nonostante le pressioni per virare verso l’ipotesi islamista supportata da Stati Uniti e Regno Unito. Nikolaj Patrushev, figura di spicco e sostenitore della teoria ucraina, ha cercato di eliminare Evgenji Prigozhin, coinvolto in passato in tesi bellicose verso l’Ucraina. Dopo l’attentato, la cricca di Patrushev ha rilanciato sui social e nei media chiedendo una risposta militare contro Kiev. Il presidente bielorusso Lukashenko ha anche espresso sospetti sui mandanti dell’attentato e ha dichiarato di essere pronto a discutere la questione con Putin. La situazione rimane tesa mentre si cerca di fare luce su questa intricata vicenda che coinvolge diverse figure di rilievo della politica russa e internazionale. Restate aggiornati su Calcio Spangnolo per ulteriori sviluppi su questa vicenda.

