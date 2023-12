Calcio spagnolo: Guerra Israele-Hamas, ingresso dei carri armati a sud di Gaza – Sky Tg24

Attacchi israeliani a Gaza: il giornalista della CNN Ibrahim Dahman fuggito con la sua famiglia

Ibrahim Dahman, giornalista della CNN, ha recentemente raccontato degli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza dopo il 7 ottobre. Dopo quasi un mese di bombardamenti indiscriminati, Dahman si è visto costretto a fuggire in Egitto insieme alla sua famiglia.

La tragedia per Dahman ha raggiunto un punto culminante ieri, quando ha appreso della morte di nove dei suoi parenti intrappolati nel nord dell’enclave. L’attacco ha colpito l’abitazione della sua zia, lasciando una scia di distruzione e dolore. Inoltre, anche la casa d’infanzia di Dahman a Gaza City è stata distrutta in un altro raid.

In un’intervista, Dahman ha dichiarato di non poter dimenticare la sua casa e gli angoli dove è cresciuto. Questi luoghi, carichi di ricordi, hanno contribuito a formare la sua identità. Non solo, ma sono stati anche i luoghi in cui sono nati i suoi figli, rendendo ancora più difficili le conseguenze di tali attacchi devastanti.

Le immagini del video pubblicato sui social media mostrano chiaramente le conseguenze dell’esplosione, che ha portato alla tragica morte dei parenti di Dahman. Lo zio del giornalista, a causa dell’intensificarsi dei bombardamenti, si era visto costretto a trasferirsi dalla sua abitazione nella zona di Sheik Zayed, per cercare rifugio a casa di sua sorella. Purtroppo, la sua zia era malata di cancro, rendendo la situazione ancora più drammatica.

Il fratello di Dahman, a cui sono giunte notizie riguardo ai tragici eventi, non ha potuto fare altro che telefonare al giornalista per comunicargli che anche la sua casa a Gaza City era stata rasa al suolo. Una verità agghiacciante che ha portato alla perdita dei suoi ricordi e delle sue cose più preziose.

Ibrahim Dahman ha condiviso la sua storia per far conoscere al mondo la realtà di quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza. Questa testimonianza si aggiunge a un lungo elenco di voci che chiedono un’attenzione maggiore alla situazione umanitaria di questa zona martoriata dai conflitti.

