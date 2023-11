Calcio spagnolo

A metà novembre, le autorità cinesi della Commissione nazionale per la salute hanno segnalato un aumento dei casi di malattie respiratorie in Cina. Secondo quanto riportato dai media e da ProMED, sono stati segnalati cluster di polmonite non diagnosticata nei bambini della Cina settentrionale. Al momento, non è ancora chiara l’associazione tra questi casi di polmonite e l’aumento generale delle infezioni respiratorie segnalato in precedenza. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha chiesto ulteriori informazioni epidemiologiche e cliniche sui cluster segnalati tra i bambini. Inoltre, è stata richiesta la divulgazione dei risultati di laboratorio di questi casi di polmonite attraverso il meccanismo del Regolamento sanitario internazionale. Il confronto dei dati tra le autorità sanitarie cinesi e l’OMS è essenziale per comprendere meglio questa situazione e adottare le necessarie misure preventive. La polmonite è una malattia grave che può causare gravi problemi respiratori e può anche essere mortale, quindi è fondamentale individuare la causa di questi cluster e prendere provvedimenti tempestivi per evitare la diffusione di questa malattia. Gli esperti stanno attualmente effettuando indagini approfondite per identificare l’agente patogeno responsabile di questi casi di polmonite nei bambini cinesi e per valutare la sua pericolosità e la possibilità di trasmissione interumana. Le autorità sanitarie stanno lavorando anche per sviluppare strategie di prevenzione e controllo in caso di ulteriori casi simili. Nel frattempo, è importante che la popolazione rimanga calma ma vigilante e segua attentamente le raccomandazioni delle autorità sanitarie per ridurre il rischio di contrarre questa malattia. Continueremo a monitorare da vicino lo sviluppo di questa situazione e ad aggiornare il pubblico sulle ultime informazioni disponibili.

