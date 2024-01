Calcio spagnolo

L’Italia stanziata 10 milioni di euro per aiutare la popolazione civile palestinese durante la crisi umanitaria a Gaza. I fondi sono stati destinati alle attività della Fao, del Pam, dell’Oms, del Comitato Internazionale della Croce Rossa e del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Il contributo italiano risponde agli appelli umanitari per fornire beni alimentari, permettere attività agricole e di allevamento, garantire assistenza sanitaria e cure mediche urgenti.

L’iniziativa italiana risponde agli appelli umanitari per garantire beni alimentari, sostenere le attività agricole e di allevamento, assicurare assistenza sanitaria e cure mediche urgenti alla popolazione palestinese. Inoltre, l’Italia supporterà anche le attività della Mezzaluna rossa egiziana e palestinese, che svolgono un ruolo fondamentale nell’offrire assistenza ai civili in difficoltà.

Uno degli obiettivi principali di questo contributo finanziario è garantire l’evacuazione dei pazienti dalla zona di Gaza e fornire loro assistenza medica in Italia. In particolare, bambini e giovani palestinesi avranno l’opportunità di essere trasferiti in alcuni ospedali italiani dopo essere passati dall’Egitto.

Questa iniziativa da parte dell’Italia dimostra il suo impegno nel sostenere la popolazione palestinese durante questa difficile fase. Non solo vengono forniti gli aiuti necessari per affrontare l’emergenza umanitaria, ma si offrono anche soluzioni concrete per coloro che necessitano di cure mediche specialistiche non disponibili nella regione.

L’Italia, in collaborazione con le organizzazioni internazionali, continuerà ad adoperarsi per garantire il benessere e la sicurezza della popolazione civile palestinese, cercando di alleviare le sofferenze derivanti da questa crisi senza precedenti.