Calcio spagnolo

Il Senato ha approvato definitivamente il decreto Superbonus che prevede aiuti per i redditi bassi e limita gli interventi con il bonus barriere architettoniche. Inoltre, è stato concesso un prolungamento di venti giorni per inviare le comunicazioni relative agli incentivi in edilizia e il termine per la trasmissione dei dati sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio è stato prorogato. I professionisti avevano richiesto questa proroga per agevolare la compilazione della dichiarazione precompilata e per individuare soggetti cessionari disponibili ad acquistare i crediti.

