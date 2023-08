Calcio spagnolo

Più di sei cittadini su dieci hanno ricevuto almeno una prescrizione di farmaci, secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica. Nel corso del 2022, la spesa farmaceutica nazionale è aumentata del 6,0% rispetto all’anno precedente, raggiungendo la cifra di 34,1 miliardi di euro.

La spesa è stata principalmente assorbita dalla popolazione con più di 64 anni, che ha rappresentato oltre il 60% delle dosi e della spesa totale. Questo dato riflette l’età media alta degli italiani e i problemi di salute legati all’invecchiamento.

L’uso dei farmaci varia in base all’età: gli adulti consumano principalmente ansiolitici, mentre i bambini hanno principalmente bisogno di antibiotici. In particolare, le categorie terapeutiche di maggior spesa riguardano il sistema nervoso, in particolare i farmaci benzodiazepinici.

Un’analisi territoriale ha rivelato che al Nord e al Centro del paese si spende circa il 10% in più per i farmaci con ricetta rispetto al Sud. Nonostante ciò, nel 2022 il 45,0% della popolazione pediatrica generale ha ricevuto almeno una prescrizione farmaceutica, ed è stata la categoria degli antibiotici quella con maggior consumo in questa fascia d’età.

Altre categorie di farmaci che hanno registrato una spesa significativa sono quelli per la disfunzione erettile e i contraccettivi. Per quanto riguarda l’automedicazione, i principi attivi più utilizzati sono l’ibuprofene e il diclofenac.

L’aumento del consumo di benzodiazepine è stato collegato al crescere dei disturbi e delle malattie psichiche dopo la pandemia. Tuttavia, è importante sottolineare che alcuni pazienti fanno un uso non corretto dei farmaci, utilizzandoli in modo ricreativo o associandoli all’uso di droghe o alcool.

Queste sono solo alcune delle principali informazioni riguardanti il consumo di farmaci in Italia. Gli esperti sottolineano la necessità di vigilare sull’appropriatezza delle prescrizioni e di sensibilizzare la popolazione sull’uso corretto dei farmaci, al fine di garantire la salute e il benessere di tutti i cittadini.