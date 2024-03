Vive con vermi nel cervello, scambiati per emicrania: aveva mangiato pancetta poco cotta – Oggi.it

Un uomo di 52 anni degli Stati Uniti, residente in Florida, ha recentemente fatto la scoperta scioccante di essere affetto da un’infezione parassitaria nel cervello che gli causava emicranie croniche. Dopo mesi di dolore non alleviato da normali analgesici, una Tac ha rivelato la presenza di cisti larvali di tenia, responsabili della condizione chiamata neurocisticercosi.

Il paziente ha confessato di aver consumato carne di maiale poco cotta per gran parte della sua vita, un fattore che potrebbe aver contribuito alla contrazione della taeniasi. Le larve parassite si erano insediate nel suo cervello, provocando sintomi debilitanti che includevano mal di testa persistente e problemi neurologici.

Fortunatamente, il trattamento con steroidi e agenti antiparassitari ha portato all’eliminazione delle cisti e al miglioramento dei disturbi. La cisticercosi è un’infezione rara ma pericolosa causata dall’ingestione di uova di tenia, solitamente tramite il contatto con le feci di individui infetti.

Le larve possono svilupparsi in vari organi, inclusi il cervello, e provocare una serie di sintomi gravi. Questo caso mette in luce l’importanza di cucinare adeguatamente la carne per prevenire infezioni parassitarie e sottolinea la necessità di cure mediche tempestive per combattere queste malattie potenzialmente letali.