La tecnologia cinese fa breccia in Apple: Baidu fornirà l’intelligenza artificiale per iPhone e iOS in Cina

Il colosso tecnologico cinese Baidu ha siglato un accordo storico con Apple per fornire l’intelligenza artificiale per gli iPhone 16 e iOS 18 destinati al mercato cinese. La notizia è stata riportata da Cailian Press, affiliata al Securities Times, sottolineando come questa partnership segni un importante passo avanti nella collaborazione tra le due aziende.

Questo accordo arriva dopo che Apple ha valutato diverse opzioni, inclusa Alibaba, ma alla fine ha scelto Baidu per la sua esperienza e affidabilità nel settore dell’intelligenza artificiale. I titoli di Baidu sono immediatamente balzati di oltre il 5% alla Borsa di Hong Kong, confermando l’entusiasmo degli investitori per questa partnership.

ErnieBot, il modello di intelligenza artificiale sviluppato da Baidu, è stato scelto da Apple per risolvere i problemi di conformità legale e migliorare l’esperienza degli utenti cinesi. Tim Cook, CEO di Apple, ha annunciato durante il China Development Forum di Pechino che l’azienda aumenterà gli investimenti in ricerca e sviluppo in Cina, sottolineando l’importanza strategica del mercato cinese per il futuro di Apple.

Questa collaborazione testimonia l’importanza delle partnership internazionali nel settore tecnologico e conferma il ruolo sempre più centrale delle aziende cinesi come Baidu nell’innovazione globale. Con Baidu al timone dell’intelligenza artificiale degli iPhone e iOS in Cina, si prospetta un futuro promettente per entrambe le aziende e per i consumatori cinesi.