Calcio spagnolo

Il dramma tra Kemal e Nihan continua in Endless Love

Nella popolare soap opera Endless Love, il tormentato Kemal ha chiesto a Nihan di non vedersi più, nel tentativo di mantenere la distanza tra di loro e evitare complicazioni ulteriori. Kemal si è anche scusato pubblicamente per le sue azioni passate, dimostrando un segno di maturità e responsabilità.

Nel frattempo, Emir ha fatto una proposta di lavoro a Tarik, mentre ha stipulato un contratto con Zeynep, che ha accettato di uscire con Ozan. Salih, da parte sua, sembra stia pensando di ufficializzare la sua relazione con Zeynep, aggiungendo ancora più tensione alla trama.

Per gli appassionati della serie, Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, offrendo un’opportunità quotidiana per seguire le vicende avvincenti dei personaggi. Restate sintonizzati per scoprire cosa riserverà il futuro per Kemal, Nihan e tutti gli altri personaggi di questa coinvolgente storia d’amore.