Calcio Spagnolo

Un fenomeno astronomico di eccezionale bellezza e importanza scientifica ha catturato l’attenzione di milioni di persone in Nord America. Si tratta dell’eclissi solare totale che ha offerto uno spettacolo celeste mozzafiato, visibile da Messico, Stati Uniti fino al Canada.

Durante l’eclissi, la Luna si è interposta tra la Terra e il Sole, offrendo agli spettatori un’esperienza unica. Questa eclissi del 2024 è particolare per la vicinanza della Luna alla Terra, il che ha reso il suo diametro apparente più grande del solito.

La durata massima dell’eclissi è stata di 4 minuti e 28,13 secondi in alcune località, regalando momenti indimenticabili a chi ha avuto la fortuna di assistervi. Ma non solo in Nord America: l’eclissi è stata visibile parzialmente anche in luoghi più remoti come Svalbard in Norvegia e il Nord-Ovest della Spagna.

Gli esperti hanno raccomandato di osservare l’eclissi in sicurezza, utilizzando strumenti adeguati e filtri certificati per proteggere gli occhi. Un evento straordinario che ha emozionato e affascinato chiunque abbia avuto la possibilità di ammirarlo.