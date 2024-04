Calcio spagnolo

Una settimana dedicata alla salute delle donne nelle Marche

L’assessorato regionale alla sanità delle Marche si è impegnato per promuovere la salute delle donne con l’organizzazione dell'(H) Open Week sulla Salute della Donna. Questa iniziativa, promossa dalla Fondazione Onda Ets, prevede una serie di visite gratuite, screening, controlli e conferenze sulla salute femminile.

Durante la settimana dal 18 al 24 aprile, gli ospedali marchigiani con il Bollino Rosa offriranno servizi clinici, diagnostici e informativi dedicati esclusivamente alle donne. Saranno disponibili aree specializzate in cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e percorsi dedicati alla violenza sulle donne.

L’obiettivo di quest’iniziativa è sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della cura della propria salute, offrendo loro l’opportunità di accedere a servizi sanitari di qualità in maniera totalmente gratuita. Grazie all’impegno dell’assessorato regionale alla sanità e alla collaborazione con la Fondazione Onda Ets, le donne marchigiane potranno prendersi cura di sé in modo consapevole e responsabile.

Questa settimana speciale sarà un’occasione unica per promuovere la salute femminile e per mettere in luce l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie più comuni tra le donne. Non lasciatevi scappare questa occasione: partecipate all'(H) Open Week sulla Salute della Donna e prendetevi cura del vostro benessere!