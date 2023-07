Calcio spagnolo

Tragedia in Grecia: due piloti perdono la vita in un incidente aereo durante le operazioni di spegnimento degli incendi

Atene, Grecia – Due piloti sono morti oggi in un tragico incidente aereo mentre combattevano gli incendi che hanno colpito la Grecia. Il pilota, Christos Moulas aveva 34 anni, mentre il copilota, Pericles Stefanidis, aveva solo 27 anni.

L’incidente è avvenuto durante le operazioni di spegnimento del fuoco sull’isola di Evia. Il velivolo coinvolto nell’incidente era un Canadair CL-215, un aeroplano specializzato utilizzato per combattere gli incendi. Le autorità stanno ancora indagando sulla causa esatta dell’incidente.

La notizia della morte dei due piloti ha scosso profondamente il paese e il ministro della Difesa greco, Nikos Dendias, ha decretato tre giorni di lutto nelle Forze Armate in onore dei due eroici piloti.

L’isola di Evia è stata devastata dagli incendi, ma non è l’unico luogo colpito dal fuoco in Grecia di recente. Le isole di Rodi e Corfù, così come la zona di Karystos, hanno subito gravi danni a causa degli incendi che hanno divampato in queste aree.

Il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, ha espresso il suo cordoglio per la perdita delle vite dei membri dell’equipaggio e ha sottolineato l’immensa bravura dei soccorritori che mettono a rischio la propria vita per salvare gli altri e l’ambiente.

L’emergenza incendi in Grecia sta continuando da diversi giorni e i danni all’ambiente e alle proprietà dei cittadini sono enormi. L’incidente aereo rappresenta un triste promemoria dei pericoli affrontati dai soccorritori durante queste operazioni di spegnimento del fuoco.

Il paese è in lutto per la perdita di due giovani vite che si sono sacrificate per proteggere il territorio greco dagli incendi. Le autorità stanno lavorando senza sosta per contenere l’emergenza e garantire la sicurezza dei cittadini.

Questa tragedia ci ricorda l’importanza di riconoscere il prezioso lavoro svolto dai nostri eroici soccorritori e di supportarli nelle loro operazioni di spegnimento degli incendi. La Grecia si unisce in un unico abbraccio per piangere la perdita di questi coraggiosi piloti e per onorare il loro coraggio e il loro sacrificio.