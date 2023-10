Calcio spagnolo

Axiom Space e Prada collaborano per nuove tute spaziali per la missione Artemis III sulla Luna

Axiom Space e Prada hanno annunciato una nuova collaborazione per la creazione delle tute spaziali destinate alla missione lunare Artemis III. La missione, prevista per il 2025, segnerà il primo sbarco sulla Luna con equipaggio dai tempi dell’Apollo 17 e sarà anche il primo a includere una donna.

Prada fornirà il suo know-how in materie prime, tecniche di produzione e design per garantire comfort e protezione agli astronauti sulla superficie lunare. Durante il processo di progettazione, i team di Prada e Axiom Space lavoreranno insieme per sviluppare soluzioni innovative in termini di materiali e design.

La tuta spaziale AxEMU, frutto di questa collaborazione, fornirà potenzialità avanzate agli astronauti per esplorare lo spazio. Sarà un’evoluzione del modello Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU) della NASA, offrendo maggiore flessibilità, protezione e strumenti specializzati per l’esplorazione e l’attività scientifica.

Questa partnership rappresenta un significativo progresso nella scoperta dello spazio e consentirà di conoscere meglio la Luna, il sistema solare e altro ancora. La missione Artemis III porterà l’umanità a compiere un passo importante verso l’esplorazione e la comprensione della Luna, aprendo la strada a future missioni spaziali ancora più ambiziose.

La collaborazione tra Axiom Space e Prada segna anche un importante passo avanti nel settore della moda spaziale. Le tute spaziali non sono solo strumenti per la protezione degli astronauti, ma rappresentano anche un simbolo di progresso scientifico e di scoperta dell’universo.

La missione Artemis III prevede di esplorare nuove regioni della Luna e raccogliere dati scientifici cruciali per comprendere meglio il nostro satellite naturale e il sistema solare. Grazie alle tute spaziali create da Axiom Space e Prada, gli astronauti potranno affrontare queste sfide con maggiore sicurezza e comfort.

Il futuro dello spazio si sta pian piano sviluppando e grazie a partnership come questa, l’umanità potrà continuare ad esplorare, scoprire e cercare di capire l’universo che ci circonda. Siamo pronti per un nuovo capitolo nell’era dell’esplorazione spaziale con le nuove tute spaziali sviluppate da Axiom Space e Prada.