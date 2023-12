Calcio spagnolo – Addio a Lorenzo Riva, lo stilista amato dalle star che ha fatto sognare con la sua Haute couture

È con grande tristezza che il mondo della moda piange la scomparsa di Lorenzo Riva, illustre stilista conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Riva è venuto a mancare all’ospedale San Gerardo di Monza, la stessa città in cui era nato nel lontano 1938.

La notizia della sua morte è stata annunciata da Luigi Valietti, amico e socio di Riva, tramite un post su Facebook. Valietti ha voluto condividere con tutti il grande vuoto lasciato dallo stilista, ricordandone l’incredibile talento e la sua dedizione alla moda.

Riva era celebre per le sue creazioni di alta moda e abiti da sposa, che hanno reso ancora più affascinanti le donne più famose del mondo dello spettacolo. Isabella Rossellini, Emmanuelle Seigner, Whitney Houston, Jerry Hall e Penelope Cruz sono solo alcune delle celebrità che hanno indossato i suoi capolavori.

In un’intervista rilasciata in passato, Riva si definiva un sarto italiano che aveva radici nell’alta moda. Pur avendo lavorato nel pret-à-porter, Riva si considerava un couturier e si distingueva come uno dei pochi stilisti italiani che ancora praticavano questo antico mestiere.

Negli anni ’80, ha ricoperto il ruolo di direttore creativo per Balenciaga, consolidando ulteriormente la sua carriera di successo. Nel 2018, nonostante le difficoltà e una vendita del suo marchio ad un gruppo fallito, Riva non ha mai smesso di cercare di rilanciare la sua creatività e continuare a far brillare il suo nome nel settore della moda.

Lorenzo Riva si considerava il sarto degli abiti da sposa più belli e credeva che sarebbe rimasto nella memoria di tutti per questo suo particolare genere di abiti. La sua morte lascia un vuoto incolmabile nel mondo della moda, ma il suo lavoro e il suo stile unici continueranno ad ispirare giovani stilisti e appassionati di moda in tutto il mondo.