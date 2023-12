Calcio spagnolo: allenarsi correttamente per vivere meglio e a lungo – Io Donna

La scienza della longevità è diventata un argomento di grande interesse sia nel campo accademico che nella cultura popolare. La ricerca si concentra su come rallentare o invertire i processi di invecchiamento per prolungare la salute e la vitalità nel corso della vita.

Celebrità e personaggi influenti sono sempre più interessati a questa disciplina, attratti dalla promessa di una vita più lunga e più sana. Secondo il Dottor Nicola Marino, Direttore della AEON Foundation, la scienza della longevità supera la visione del benessere estetico, concentrandosi sugli interventi personalizzati e preventivi per comprendere i meccanismi molecolari dell’invecchiamento e quantificare l’età biologica.

L’attività fisica è uno dei pilastri fondamentali per una vita sana e un buono stato di benessere. Gli adulti dovrebbero svolgere almeno 150 minuti di attività fisica moderata o 75 minuti di attività fisica vigorosa a settimana, mentre i bambini e gli adolescenti dovrebbero svolgere almeno 60 minuti di attività al giorno.

Gli esercizi di endurance come camminare, correre, nuotare ed andare in bicicletta migliorano la salute cardiovascolare, la capacità polmonare, riducono il rischio di malattie croniche e aumentano la longevità.

Gli esercizi di forza/resistenza come sollevamento pesi e esercizi a corpo libero migliorano la forza, la massa muscolare, la resistenza muscolare e aiutano a prevenire l’osteoporosi, la sarcopenia e migliorano le capacità funzionali.

Gli esercizi di mobilità come yoga e pilates migliorano la flessibilità, la gamma di movimento, riducono il dolore, migliorano l’equilibrio e riducono lo stress.

Gli allenamenti devono essere personalizzati in base alle caratteristiche individuali come sesso, genere, condizioni generali e fattori di rischio per massimizzare i benefici dell’attività fisica.

È importante rivolgersi a professionisti adeguatamente formati per adattare gli allenamenti alle esigenze individuali, correlando altri fattori come nutrizione, sonno e ambiente.

La scienza della longevità offre opportunità per vivere una vita più lunga e più sana. Con un approccio personalizzato e preventivo, è possibile comprendere i meccanismi dell’invecchiamento e migliorare la qualità della vita. L’attività fisica svolge un ruolo fondamentale, con esercizi di endurance, forza/resistenza e mobilità che offrono numerosi benefici per la salute. È importante ricevere consulenza da professionisti qualificati per adattare gli allenamenti alle esigenze individuali e ottimizzare i risultati.