Calcio spagnolo: Ancelotti in semifinale dopo i rigori nel incontro diretto tra Manchester City e Real Madrid

Il Real Madrid di Ancelotti elimina il Manchester City di Guardiola dalla Champions League

Manchester City e Real Madrid si sono affrontati in una notte spettacolare di Champions League, con il match che è terminato 1-1 ai tempi regolamentari e si è deciso ai rigori. Ancelotti ha portato il Real Madrid in semifinale, eliminando Guardiola e il Manchester City. I marcatori della serata sono stati Rodrygo per il Real Madrid e De Bruyne per il Manchester City.

Durante l’azione, l’arbitro Orsato è stato colpito da una pallonata, ma è riuscito a continuare la partita. Entrambe le squadre hanno fatto diversi cambi nelle formazioni durante la partita, con il Real Madrid che è riuscito a essere in vantaggio alla fine del primo tempo grazie a Rodrygo.

Sono state registrate numerose occasioni da gol da entrambe le parti, con numeri record di Kroos e Foden durante la partita. Ancelotti si è qualificato per le semifinali, mentre Guardiola è stato eliminato, non riuscendo a raggiungere il suo quarto successo consecutivo contro il Real Madrid.

Le probabili formazioni e il calcio d’inizio del match erano attesi alle 21, in una partita che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Il Real Madrid di Ancelotti si conferma una squadra temibile in questa Champions League, pronta a sfidare qualsiasi avversario sul campo.