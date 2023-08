Calcio spagnolo: Bari-Cittadella, Serie B: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming

La Serie B 2023/2024 prosegue con la terza giornata di campionato. Mercoledì 30 agosto alle ore 20:30 si terrà l’attesissimo incontro tra Bari e Cittadella. Il Bari ha iniziato in modo positivo il campionato, ottenendo finora 4 punti. Dopo il pareggio contro il Palermo, i ragazzi di mister Rossi hanno conquistato una vittoria importante per 1-0 contro la Cremonese. Dall’altra parte, il Cittadella ha vinto la prima partita contro il Reggiana, ma ha subito una sconfitta per 2-0 contro il Parma. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su DAZN, permettendo agli amanti del calcio di non perdersi neanche un secondo di questa emozionante sfida. Le probabili formazioni sono le seguenti: il Bari schiererà un modulo 4-3-3, mentre il Cittadella opterà per un 4-3-1-2. Nonostante il Bari sia il favorito per la partita, il Cittadella è sempre un avversario temibile e pronto a dare battaglia. Per quanto riguarda i pronostici, suggeriamo di scommettere sul segno 1 con una quota di 2,30 o sul segno No Gol con una quota di 1,60. In alternativa, l’Under 2.5 potrebbe essere un’opzione interessante con una quota di 1,55. Sono inoltre disponibili dei bonus di benvenuto per coloro che desiderano scommettere su questa partita entusiasmante. Visitando il nostro sito ‘Calcio Spagnolo’ potrete trovare tutte le informazioni necessarie per divertirvi e scommettere in totale sicurezza.

